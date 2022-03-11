МВД сообщает что предположительно уничтожен еще один русский генерал

Как сообщил в своем телеграм-канале представитель  МВД Украины Антон Геращенко сегодня стал «двухсотым» командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников.

Подробностей пока не сообщается. Информация уточняется

генерал-майор Андрей Колесников

Генерал-майор Андрей Колесников был  назначен новым командующим общевойсковым объединением (29-й армией) Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае в декабре прошлого года.

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