В окупованому Токмаку пролунав потужний вибух – вражено базу росіян

Бавовна завітала до одного з підрозділів 58-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

В окупованому Токмаку на Запоріжжі потужний вибух пролунав на військовій базі російських окупантів. Про це повідомляють місцеві пабліки в Телеграм.

“Токмак. Обстріл командного пункту та місця розміщення техніки одного з підрозділів 58-ї загальновійськової армії ЗС РФ”, – пише канал “Токмак це Україна“.

На опублікованих кадрах видно грибоподібну хмару диму, яка здіймається після початкового вибуху. Також з того ж місця починає підніматися густий чорний дим. В момент зйомки добре чути проліт, ймовірно, ще однієї ракети, що змусило оператора негайно впасти на землю. // УНІАН