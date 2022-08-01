Митрополит УПЦ (МП) благословляє колаборантів, а священик в Херсоні проповідує “єдність” з загарбниками

Митрополит Ізюмський та Куп’янський Української православної церкви Московського патріархату Єлисей (Іванов Олег Олександрович) благословив на “добрі справи” головного колаборанта Харківської області Віталія Ганчева

Відповідне відео розмістив на фейсбуці священик УПЦ (МП) з Дніпропетровщини Андрій Пінчук, що виступає за розрив відносин з РПЦ.

“Бог благословить вас, щоб усе було з Божої милості. Нехай Господь береже вас і оберігає вас – найголовніше. Спаси Господи!”, – каже у храмі митрополит Ганчеву.

Раніше Ганчев працював заступником начальника Дергачівського районного управління поліції. А зараз він – голова окупаційної російської адміністрації в окупованих районах Харківській області, колаборант, повідомляє Еспресо.

Згідно із відкритими даними, саме Ганчев надавав допомогу окупантам у пошуку українців, які приймали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів і активистів, а також налагодив постачання російським військовим спецтехніки для будівництва блокпостів.

“Я вважаю, що митрополит Єлисей має предстати перед українським судом і має бути позбавлений волі. За держзраду і колабораціонизм. Також я вважаю, що він має бути вивержений із сану керівництвом УПЦ після відповідного рішення церковного суду. Отак цілуватися з бандитами, катами і вбивцями… Що у тебе в твоїй голові, ліцеміре? Куди ти подів совість та Євангеліє? Невже Христос зовсім змовк у твоєму серці і пішов з твого життя? До речі, Ганчеву заочно об‘явили про підозру у держзраді. Цікаво, чи дочекаємося ми того, щоб, нарешті, підозри про держзраду були пред‘явлені впливовим ієрархам та священикам УПЦ, які просувають “русскій мір” та підтримують окупантів?”, – коментує ситуацію священик Пінчук.

Окрім того, за даними Андрія Пінчука, митрополит Ізюмський та Куп’янський УПЦ (МП) Єлисей, незважаючи на війну, “продовжує вимагати у підлеглих йому настоятелів церков “конвертики” на своє чимале утримання.

“І апетити його не знижуються. Саме мерзенне в цей історії те, що він вимагає гроші навіть в тих церквах, які зруйновані окупантами, або у тих священиків, які внаслідок війни втратили своє житло. Подекують, що Єлисей був причетний до знущань і тортур, які окупанти застосували до одного зі священиків його єпархії – того бідолаху катували струмом і вимагали з нього гроші”, – додав священик УПЦ (МП) з Дніпропетровщини Андрій Пінчук.

Ще один випадок відвертої співпраці представника УПЦ (МП) з російськими загарбниками стався у тимчасово окупованому Херсоні.

У Херсоні з метою підготовки до псевдореферендуму щодо відокремлення від України окупаційна адміністрація провела фейковий громадський форум “Ми разом з Росією”, на якому виступив священик церкви Московського патріархату Геннадій Шкіль. Відповідну інформацію розміщено на сайті окупаційної адміністрації Херсону, передає “Духовний фронт України”.

“Увесь цей час множинним арсеналом Диявола адепти Держдепу намагалися і намагаються зруйнувати єдність російського, українського та білоруського народів. За 30 років їх цілеспрямовані дії перетворили процвітаючу Україну на невдалий проєкт”, – сказав протоієрей Геннадій Шкіль, настоятель Свято-Серафимського храму міста Гола Пристань.

Окупацію Шкіль назвав позитивним явищем. Нібито російські війська “звільнили” місто Херсон від “Заходу”.

“Херсону першому вдалося вирватися із чіпких рук колективного Заходу.

Але місто, яке розділилося, зазнає поразки. Нам треба об’єднуватись, бо в єдності наша сила. Ми єдині та законні спадкоємці Хрещення Київської Русі – росіяни, українці, білоруси. З нами Бог! З нами Росія!”, – заявив Шкіль.

При цьому Геннадій Шкіль підтримував російські сили ще до початку вторгнення.

Окрім того, саме Шкіль відспівував ліквідованого партизанами відомого херсонського колаборанта Дмитра Савлученка.

Також священник УПЦ (МП) Геннадій Шкіль вітав російських загарбників в окупованому Херсоні на 9 травня (“день перемоги”).

Він закликав завдати повторного ракетного удару по Вінниці і розповідав у Москві, як “нормалізується життя” в Херсоні після приходу окупантів.