На Бахмут і Соледар ЗСУ перекинуть додаткові війська

Найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Соледар. Туди перекинуть додаткові війська.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

“Соледар тримається — там ще більше руйнувань і дуже тяжко. Немає такого клаптику землі біля цих двох міст, на якому не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму”, — сказав Володимир Зеленський.

За його інформацією, сьогодні до українських військових приїхав генерал Олександр Сирський. Він відзначив бійців нагородами за стійкість і організував на місці кроки, необхідні для зміцнення оборони. Зокрема, йдеться про перекидання додаткових підрозділів і посилення вогню по окупантах.