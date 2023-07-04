На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 2 км

Published

Ворог чинить запеклий спротив.

Про це у Facebook повідомив спікер об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень.

На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 2 км

Фото: Генштаб ЗСУ

“На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км. Закріплюємось на зайнятих рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування. Ворог чинить запеклий спротив, проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту, продавлюємо і нищимо бойовий потенціал окупаційних військ”, – сказав Шершень.

За словами спікера, за минулу добу втрати ворога вбитими склали – 72, пораненими – 166, знищено 36 одиниць озброєння і техніки ворога. Зокрема 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 1 пункт управління ворога, 2 склади боєприпасів ворога.

Шершень розповів, що на Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 15 атак противника. Також, за його словами, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнопілля Донецької області.

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському напрямках. Також наші воїни продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. // LB.ua
Like

Tags:

You may also like...