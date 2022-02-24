З’явилося відео допиту старшини розвідвзводу РФ, який здався в полон
Розвідувальний взвод 74 російської мотострілецької бригади здався сьогодні в полон під Черніговом.
З’явилося відео допиту затриманого старшини 74 мотострілецької бригади ЗС РФ Костянтина Буйничева.
За його словами, бригада отримала завдання «перевірити міст», командири говорили, що воювати військові йдуть з Україною. На питання «навіщо» Буйничев відповідає: «Не можу знати».
Буйничев також повідомив, що його бригада заходила з боку Білорусі. Командир, за його словами, був не з ними.
Сам він з Кемеровської області. Контракт підписав у 2006 році.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під Черніговом здався в полон цілий розвідувальний взвод 74 російської мотострілецької бригади. Серед тих, хто здався, був старшина Буйничев Костянтин Сергійович, 74 мотострілецька бригада, Кемеровська область. Він розповів, що навчання були Єльні, а 23 лютого дізналися про наступ на Україну, думали, що будуть повертатися додому.
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«Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію», — цитував Залужний Буйничева.