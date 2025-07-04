Нідерланди отримали докази масового застосування РФ хімічної зброї проти України
Розвідувальні служби виявили конкретні докази інтенсифікації виробництва хімічної зброї в Росії
Нідерландські спецслужби зібрали докази масштабного використання Російською Федерацією забороненої хімічної зброї у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, якого цитує Reuters.
Глава військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк заявив, що висновки ґрунтуються на «власній незалежній розвідці». За словами Брекельманса, щонайменше три смерті українців пов’язані з використанням хімічної зброї, а понад 2,5 тис. осіб, поранених на полі бою, повідомили українським органам охорони здоров’я про симптоми, пов’язані з хімічною зброєю.
Нідерландські військові та загальні розвідувальні служби, співпрацюючи з іноземними партнерами, заявляють, що виявили конкретні докази інтенсифікації виробництва хімічної зброї в Росії. Це включає посилення науково-дослідних можливостей та вербування вчених для розробки хімічної зброї, заявив Рісінк. Він наголосив, що російські посадовці дали солдатам інструкції щодо використання отруйних бойових речовин.
«Це не просто імпровізовані дії на передовій, це справді частина масштабної програми. І це, звичайно, також викликає занепокоєння, тому що якщо ми не прояснимо і не оприлюднимо те, що робить Росія, ці тенденції, швидше за все, продовжаться», – сказав Рісінк.
Глава військової розвідки Нідерландів назвав використання хімічної зброї російськими збройними силами «майже стандартною процедурою». «Ми конкретно пов’язали використання хлорпікрину з імпровізованими боєприпасами, такими як наповнені лампочки та порожні пляшки, які підвішують до дронів. Що стосується сльозогінного газу, то ми бачимо, що вони також зловживають і переробляють наявні боєприпаси, щоб використовувати їх як носії газу», – сказав він.
Нагадаємо, російські військові застосовують хімічну зброю проти ЗСУ. Інформацію про використання підтвердила організація із заборони хімічної зброї. За даними Генштабу, лише протягом травня агресор 888 разів застосовував небезпечні хімічні сполуки на полі бою.
До слова, міжнародні експерти провели детальне дослідження зразків, взятих на полі бою в Україні, і зробили висновок, що російські військові дійсно використали отруйну речовину, що порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї.Tweet