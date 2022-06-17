На Бєлгородщині «демілітарізувався» російський штурмовик Су-25

На території РФ в Бєлгородській області впав російський штурмовик Су-25. Інцидент стався приблизно за 70 км від тих ділянок українського кордону, що контролюються ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «РІА Новини». «У Білгородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25», — йдеться в повідомленні. Вказано, що пілот встиг катапультуватися, а сам літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає. За попередньою інформацією, причиною падіння штурмовика могла стати технічна несправність.