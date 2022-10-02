На Чернігівщині на міні підірвалося авто з чотирма чоловіками. Усі загинули
На Чернігівщині виявили тіла чотирьох чоловіків та автомобіль, що ймовірно вибухнув на міні.
Про це повідомили голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
“Авто з 4 цивільними мешканцями області натрапило на міну у лісі поблизу Шестовиці. Усі загинули.
На жаль, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.
На місці події наразі працюють правоохоронці та піротехніки ДСНС”.
Голова ОВА вкотре наголосив: в області проведене експрес розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж розмінування – займе роки.
За даними Тимошенка, всі четверо загиблих – чоловіки.
“Жодні гриби або пікніки в лісі не вартують вашого життя. Користуйтеся рекомендаціями ДСНС”, – нагадав заступник Єрмака. // УП