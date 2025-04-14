На Чернігівщині росіяни дроном атакували пасажирський вагон поїзду

Сьогодні вранці російська армія вкотре атакувала Чернігівщину. У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району внаслідок атаки безпілотниками пошкоджень зазнав пасажирський вагон поїзду, цивільна інфраструктура. Інформація про постраждалих людей не надходила.

На місця ворожих влучань негайно прибули співробітники сектору поліцейської діяльності №1 (м. Семенівка) Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Поліцейські фіксують наслідки атаки та документують воєнний злочин окупантів.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Відділ комунікації поліції Чернігівської області