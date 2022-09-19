На деокупованій Харківщині за день на мінах підірвалися 6 цивільних

У Харківській області на звільнених територіях протягом минулої доби, 18 вересня, на мінах підірвалися 6 мирних жителів. Усі госпіталізовані з пораненнями.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram, передає УНН.

«Після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців. 2 людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще 2 – в Ізюмському, 2 – у Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями», – повідомив Синєгубов.

Синєгубов закликав усіх жителів звільнених територій бути максимально обережними. Уникати узбіч доріг, лісосмуг, та другорядних доріг. «Пересувайтеся лише там, де уже проведено розмінування», – наголосив Синєгубов.

Окрім того, він повідомив, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з рф в Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

«Ворожими обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об’єкти інфраструктури. На жаль, є постраждалі. У Куп’янську поранення отримав хлопчик 11 років, у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка», – зазначив Синєгубов.