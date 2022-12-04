На Дніпропетровщині від російського обстрілу загинув 23-річний хлопець

Внаслідок сьогоднішього обстрілу Дніпропетровщини в селі Капулівка загинув 23-річний хлопець.

Про це у своєму Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА (ОДА) Валентин Резніченко, пише УНН.

“Росіяни від ранку вже 5 разiв обстріляли Нікопольщину. Поцілили по самому Нікополю і Покровській громаді. У селі Капулівка загинув 23-річний чоловік. Він порався на своєму подвір’ї, коли туди ударив російський снаряд. Є руйнування”, – написав він в Telegram.