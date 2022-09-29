На Донбасі ліквідовано командира найманців «Вагнера»

В Україні вбито командира ПВК “Вагнера” Олексія Нагіна. 41-річного росіянина ліквідовано біля Бахмута.

Про це повідомило InformNapalm у Telegram, пишуть Букви.

За їхніми даними, російського командира було вбито 20 вересня. Олексій Нагін мав прізвисько “Терек”.

За даними волонтерської розслідувальної спільноти, чоловік був “ветераном” бойових дій у Чечні, Грузії, на Донбасі, у Сирії та Лівії. На прощанні був присутній “бізнесмен” і творець “Вагнера” Євген ​​Пригожин.