На Донбасі ліквідовано командира найманців «Вагнера»

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В Україні вбито командира ПВК “Вагнера” Олексія Нагіна. 41-річного росіянина ліквідовано біля Бахмута.

Про це повідомило InformNapalm у Telegram, пишуть Букви.

Нагін – справа

За їхніми даними, російського командира було вбито 20 вересня. Олексій Нагін мав прізвисько “Терек”.

За даними волонтерської розслідувальної спільноти, чоловік був “ветераном” бойових дій у Чечні, Грузії, на Донбасі, у Сирії та Лівії. На прощанні був присутній “бізнесмен” і творець “Вагнера” Євген ​​Пригожин.

Олексій Нагін мав звання “героя Росії” фейкових “ДНР” та “ЛНР”. Ще його було нагороджено купою “мужніх” значків

 

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