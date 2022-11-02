На Донбасі ліквідували командира пілотів-“вагнерівців” (фото)

Ймовірно, окупанта ліквідували під час збиття ворожого вертольота.

В Україні ліквідували командира вертолітного полку приватної військової компанії “Вагнер”. Загарбнику було надто сумно на пенсії, тому він вирушив вбивати українців.

Про смерть топ-пілота “вагнерівців” повідомили російські ресурси. За даними блогера Necro Mancer, ліквідовано підполковника В’ячеслава Зангієва. Він родом із Владикавказу.

Ймовірно, окупант Зангієв керував гелікоптером “Мі-8”, який українські воїни збили 31 жовтня в районі Бахмута на Донеччині поблизу сіл Спірне та Берестове.

УНІАН