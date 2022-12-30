На Донбасі ліквідували високопоставленого окупанта з Слідкому РФ

Сьогодні під час точкового удару по обʼєкту де знаходились російські окупанти та бойовики так званої “днр” було знищено заступника керівника контрольно-слідчого відділу Слідкому РФ Євгена Рибакова. Про це повідомили в комітеті та російські телеграм-канали.

Євген Рибаков, зазначає СКР, неодноразово нагороджувався медалями та відзнаками за досягнуті в ході служби успіхи. Рибаков був ветераном бойових дій та військової служби, брав участь у придушенні протестів на території Північного Кавказу.