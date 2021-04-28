На Донбасі повідомлено про підозру снайперу т. зв. «ДНР» та ще чотирьом функціонерам НЗФ, які здійснюють злочини проти України

Слідчі Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, задокументували факти протиправної діяльності ще п’ятьох учасників

незаконних збройних формувань «ЛДНР». Усі вони підозрюються за кількома статтями Кримінального кодексу за злочини проти України, а також за порушення законів та звичаїв війни.

Оперативники СБУ встановили, у 2014 році мешканець с. Сергіївка Покровського району Донеччини втупив до лав незаконних збройних

формувань. На посаді снайпера «батальйону Восток» брав активну участь у боях проти сил АТО\ООС на Донеччині. За даними досудового розслідування, він причетний до катувань та вбивства полонених військовослужбовців ЗСУ.

Допити й тортури зловмисник знімав на відео. Йому заочно повідомлено про підозру за ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.110, ч.2 ст.260, ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України.

Також слідчі органів безпеки заочно повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність України, створення незаконних збройних формувань та порушення звичаїв війни ще чотирьом функціонерам окупаційної адміністрації. Задокументовано протиправну діяльність «помічника керівника Служби прикордонної охорони МДБ ЛНР», «заступника голови адміністрації міста Антрацит», «начальника відділу міграційної служби Донецького міськвідділу «МВС ДНР» та «директора Державної служби виконання покарань Міністерства юстиції «ДНР». Вони активно сприяють НЗФ на тимчасово окупованих територіях Донбасу, забезпечують примусову видачу місцевим

мешканцям фейкових «паспортів», а також незаконне оформлення громадянства РФ, сприяють розповсюдженню російської пропаганди та незаконному утриманню в тюрмах українських військовослужбовців та проукраїнськи

налаштованих громадян.

Усіх підозрюваних оголошеного у розшук. Тривають слідчі дії за ст. 109, ст.110, ст. 258-3, ст.260, ст. 438 Кримінального кодексу України для

документування інших фактів протиправної діяльності.

Пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях