На Донбасі українські бійці відбили 7 атак ворога, знищено 13 танків та десятки одиниць іншої техніки

Упродовж поточної доби, 24 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс окупантів, 55 танків, 20 артилерійських систем, 114 одиниць броньованої техніки, 6 бойових броньованих машин, 2 одиниці спеціальної інженерної, 62 одиниці автомобільної техніки та 5 паливозаправників російської армії. Підрозділами ППО збито 5 літаків, один гелікоптер, 28 безпілотних літальних апаратів та 3 крилаті ракети ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

Разом до перемоги!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation