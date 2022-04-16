На Донбасі за добу українські бійці знищили десятки танків та іншої техніки ворога

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та 2 крилаті ракети.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

Разом до перемоги!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation