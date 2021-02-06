На Донбасі загинули двоє українських бійців, ще двох поранено

Сьогодні, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників – загинули, за життя третього боряться медики.

Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів, а пораненому військовослужбовцю бажає скорішого одужання.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Також, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наших позицій зі стрілецької зброї поблизу Пісків, отримав вогнепальне поранення один український захисник. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation