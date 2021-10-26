На Донбасі загинув український військовий

Сьогодні, 26 жовтня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників.



Про це інформує оперативно-тактичне угруповання “Схід”.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення не сумісні з життям. Ще один дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. // Діло