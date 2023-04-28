Російський обстріл Білозерки на Херсонщині: є загибла та поранені
Пошкоджено декілька приватних будинків, а на місцях влучань снарядів виникли пожежі.
Російські окупанти обстріляли Білозерку у Херсонській області. Внаслідок атаки загарбників одна людина загинула та ще троє – поранені.
Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень повибивало вікна.
Також пошкоджено декілька приватних будинків, а на місцях влучань снарядів виникли пожежі.
“На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще троє осіб дістали поранення. Зокрема, двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували. // УНІАНTweet