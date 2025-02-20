Євросоюз накладе санкції на вісім російських пропагандистських медіа

Європейський Союз погодив новий санкційний пакет проти Російської Федерації.

Європейський Союз у межах 16-го пакета санкцій проти Росії заборонить діяльність ще восьми російських медіа на території країн-учасниць блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EUObserver.

Згідно з документом, до санкційного списку увійдуть:

ТАСС – державне інформаційне агентство;

«Звезда» – телеканал Міністерства оборони РФ;

«Красная звезда» – газета російського військового відомства;

EADaily – прокремлівський новинний портал;

«Лента.ру» – один із найбільших російських новинних сайтів;

NewsFront – пропагандистський ресурс, який підтримує дії Кремля;

RuBaltic – сайт, що публікує новини про країни Балтії з прокремлівським ухилом;

SouthFront – ресурс, який Мінфін США звинувачував у поширенні конспірологічних теорій.

До переліку також увійшло видання Фонду стратегічної культури, яке, за даними Держдепартаменту США, пов’язане з Міністерством закордонних справ Росії та яким керує Служба зовнішньої розвідки РФ.

Зазначається, нові санкції потрібні, щоб протидіяти російській пропаганді. Вони діятимуть доти, доки Росія не припинить збройну агресію проти України та не зупинить дезінформаційну кампанію.

Нові санкції забороняють:

транслювати контент цих ЗМІ через кабельне та супутникове телебачення, IP-TV, відеохостингові платформи та мобільні застосунки;

розповсюджувати та просувати їхні матеріали у країнах ЄС;

розміщувати рекламу в цих медіа та надавати їм будь-які послуги.

Європейські інтернет-провайдери будуть зобов’язані заблокувати доступ до зазначених ресурсів.

Нагадаємо, Європейський Союз у середу, 19 лютого, погодив новий пакет санкцій проти Росії. Санкції включають заборону на імпорт первинного алюмінію. Також, за його відомостями, окремі санкції запроваджуються щодо 73 суден так званого тіньового танкерного флоту.

Очікується, що затвердження 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії відбудеться наступного понеділка під час Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.