На Донбассе боевики обстреляли мирный населенный пункт Водяное (фото, видео)

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли частный сектор в Водяном.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил. Никто из мирных жителей, к счастью, не пострадал.

«25 декабря оккупанты обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местных жителей. К счастью в результате преступных действий российско-оккупационных войск никто из мирных жителей не пострадал», – сказано в сообщении.

В одном из домов при взрыве выбило стекла из окон.

В ВСУ отметили, что в этом районе военных вообще нет, поэтому непонятно, зачем террористы сюда стреляли.

Местный житель Геннадий рассказал, что когда услышал выстрелы, он с семьей спустился в подвал. Через некоторое время стихло и они вернулись в дом. Но затем опять прогремело два разрыва совсем рядом.

«Слышу, дом затрясся, стекла посыпались», – рассказал Геннадий.

О факте нарушения режима прекращения огня украинские военные сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщалось, в течение 24 декабря российские террористы на Донбассе пять раз сорвали режим тишины. В результате их провокаций ранения получили двое украинских защитников. Вблизи Водяного оккупанты применили минометы 82-го калибра и автоматические станковые гранатометы. А у Шумов российско-оккупационные вооруженные формирования ударили из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. // OBOZREVATEL