На Донбассе боевики упились и перестреляли друг друга: «бухие потери» списывают на ВСУ

На оккупированной части Луганской области погибли пять боевиков так называемой «ЛНР». По данным украинской разведки, боевики напились и перестреляли друг друга.

Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка «Север», передает УНН.

«По данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское, что находится на временно оккупированной территории, наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения несовместимые с жизнью своим сослуживцам, после чего осознав тяжесть преступления совершил самоубийство», — говорится в сообщении ОТУ.

Как отмечают в управлении, командование русско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков «воинами» НЗФ пытается обвинить Вооруженные Силы Украины, выдавая указанный случай за «боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны Вооруженных Сил Украины».

Ранее сегодня российские СМИ со ссылкой на так называемую «народную милицию «ЛНР» сообщили о нападении «украинских диверсантов» на «наблюдательный пункт», в результате чего погибли пять «защитников республики».