На Донбассе от пули снайпера погиб еще один боец ВСУ

Во вторник, 2 февраля, подразделения Объединенных сил понесли потери — умер тяжело раненный снайпером противника украинский боец.

Как сообщают в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, снайпер ВС РФ открывал огонь по украинским военным в районе Торецка.

«Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном заведении», — говорится в сообщении.

Напомним, что в последнее время на Донбассе активизировались снайперы противника. Так, в конце января в больнице умер 26-летний боец ВСУ Роман Дзюбенко, который был тяжело ранен в районе проведения ООС под Попасной в Луганской области. У военнослужащего остались жена и маленький сын — малыш родился в июле прошлого года.

Также сообщалось о гибели бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского — старшего матроса Александра Отрепьева.

А 11 января в районе Песок погиб 37-летний старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко, получивший «во время выполнения боевого задания огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью». // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»