На Львівщині суд заборонив діяльність проросійської ГО «Руський рух України»

За матеріалами #СБУ заборонено діяльність проросійської ГО: «Руський рух України» закликав до повалення конституційного ладу.

На Львівщині за матеріалами спецслужби окружний адміністративний суд заборонив діяльність Всеукраїнської громадської організації «Руський рух України», повідомили у СБУ.



Представники цього об’єднання здійснювали проросійську діяльність, вели антиукраїнську пропаганду, а також сприяли зміні конституційного ладу та порушенню суверенітету України.

Встановлено, що діяльність вказаної організації посягала на територіальну цілісність держави та діяла всупереч Конституції України та ст. 4 ЗУ «Про громадські об’єднання».

Нагадаємо, у травні 2020 року РНБО ввела санкції стосовно очільника вказаного руху. // Діло