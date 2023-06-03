Індонезія запропонувала «свій» прокремлівський «мирний план» для України: в МЗС відповіли

Індонезія запропонувала свій так званий “мирний план” для України. Проте у Міністерстві закордонних справ України розкритикували його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка в Facebook.

Що пропонує Індонезія

Міністр закордонних справ Індонезії Прабово Субіанто на безпековому саміті “Діалог Шангрі-Ла” у Сингапурі представив “мирний план” для України. Він зазначив, що “події в Україні” негативно впливають на людей в усьому світі, оскільки зросли ціни на продукти, енергетику.

Глава МЗС закликав до негайного припинення вогню та створення демілітаризованої зони.

“Перше, негайно припинити вогонь і бойові дії. Друге, розвести війська з кожної сторони на 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту та створити демілітаризовану зону, і третє, створити під егідою ООН миротворчу місію, яка стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню”, – заявив він.

Субіанто пропонує провести на “спірних територіях” референдум, щоб “визначити волю жителів”.

Реакція України

Речник МЗС Олег Ніколенко подякував Індонезії за увагу до врегулювання війни в Україні. Проте він наголосив, що між Україною та РФ немає спірних територій, щоб проводити там референдуми, а окупація частини України є фактом, зафіксованим в офіційних документах ООН.

“На окупованих територіях російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Росія має забратися із українських територій, а Україна – відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценаріїв бути не може”, – зазначив дипломат.

За словами Ніколенка, припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони теж не спрацюють, бо Росія скористається цим для накопичення нових сил.

Натомість Ніколенко запросив Індонезію долучитися до формули миру, яку запропонувала Україна.

Інші мирні ініціативи

Нагадаємо, раніше низка країн, які нібито займають нейтральну позицію щодо війни в Україні, запропонували мирні ініціативи. Мова йде про Китай, Бразилія та групу країн Африки. Більшість таких ініціатив пропонують поступки України.

Україна такі пропозиції відкидає та просуває власну формулу миру. Вона передбачає повне виведення російських військ та надання гарантій безпеки у радіаційні, ядерній, продовольчій та енергетичній сферах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний саміт України може пройти у липні – після 500 днів з початку повномасштабної війни. Швеція, Данія та Франція вже заявили про намір провести саміт.