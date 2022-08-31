В Умані заборонили проведення масових заходів на святкування Рош ха-Шана
В Умані запровадять посилені заходи безпеки на святкування Рош ха-Шана. Заборонено проведення масових заходів та обмежено доступ до місць паломництва.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
Заходи безпеки посилять, щоб уникнути можливих провокацій з боку РФ за участю хасидів. Це відбуватиметься з 19 по 30 вересня.
Рішення ухвалили через високу ймовірність ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони. РФ може спрямувати їх для “дестабілізації міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України”.
“Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош ха-Шана для провокацій”, — йдеться у повідомленні.
В Умані посилять пропускний режим та контроль за переміщенням громадян. Буде заборонено проведення будь-яких масових заходів, продаж алкогольних напоїв і піротехнічних виробів. Не можна буде рухатися транспортним засобом і паркуватися на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі. Встановлять обмеження доступу до місць паломництва.
За словами голови ОВА, правоохоронці на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи. Місце паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.
- Міністерство закордонних справ Ізраїлю звернулось до своїх громадян напередодні святкування Рош ха-Шана, яке зокрема відзначають у місті Умань (Черкаська область). Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну громадян Ізраїлю закликають цьогоріч не відвідувати Україну, а тих, хто вже перебуває тут – негайно виїхати.