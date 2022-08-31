В Умані заборонили проведення масових заходів на святкування Рош ха-Шана

В Умані запровадять посилені заходи безпеки на святкування Рош ха-Шана. Заборонено проведення масових заходів та обмежено доступ до місць паломництва.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Заходи безпеки посилять, щоб уникнути можливих провокацій з боку РФ за участю хасидів. Це відбуватиметься з 19 по 30 вересня.

Рішення ухвалили через високу ймовірність ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони. РФ може спрямувати їх для “дестабілізації міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України”.

“Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош ха-Шана для провокацій”, — йдеться у повідомленні.

В Умані посилять пропускний режим та контроль за переміщенням громадян. Буде заборонено проведення будь-яких масових заходів, продаж алкогольних напоїв і піротехнічних виробів. Не можна буде рухатися транспортним засобом і паркуватися на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі. Встановлять обмеження доступу до місць паломництва.

За словами голови ОВА, правоохоронці на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи. Місце паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю звернулось до своїх громадян напередодні святкування Рош ха-Шана, яке зокрема відзначають у місті Умань (Черкаська область). Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну громадян Ізраїлю закликають цьогоріч не відвідувати Україну, а тих, хто вже перебуває тут – негайно виїхати.

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