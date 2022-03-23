На Донеччині поліція затримала двох чоловіків, що знімали пересування українських військових

Відео викладали у соцмережах та російських пабліках.

На Донеччині, у Словʼянську поліція затримала двох чоловіків, які знімали пересування українських військових та техніки ЗСУ.

Про це повідомляє Суспільне.Донбас з посиланням на місцеву поліцію.

«Двоє мешканців, 1951 та 1981 років народження, знімали рух української військової техніки, а потім викладали у соцмережах та російських пабліках», — йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіків доправили до відділку поліції у Словʼянську. // LB.ua