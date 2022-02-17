На Донеччині повідомлено про підозру так званому командиру відділення МСБ НЗФ РФ
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Привілля Луганської області заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
За даними слідства, у 2015 році підозрюваний добровільно вступив до складу так званого 3-го мотострілецького батальйону 1 окремої мотострілецької бригади НЗФ РФ, який дислокувався на території с. Лукове Бойківської селищної територіальної громади Кальміуського району Донецької області.
З 2016 по 2020 роки він обіймав посаду командира відділення 8-ї мотострілецької роти цього військового підрозділу, яка у той час перебувала в с. Григорівка.
Чоловік брав особисту участь у протистоянні Збройним Силам України, здійснював спостереження та фіксацію ділянок фронту, охороняв бойові позиції і техніку окупантів.
Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
За матеріалами Донецької обласної прокуратуриTweet