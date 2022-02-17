На Донеччині повідомлено про підозру так званому командиру відділення МСБ НЗФ РФ

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Привілля Луганської області заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, у 2015 році підозрюваний добровільно вступив до складу так званого 3-го мотострілецького батальйону 1 окремої мотострілецької бригади НЗФ РФ, який дислокувався на території с. Лукове Бойківської селищної територіальної громади Кальміуського району Донецької області.

На Донеччині повідомлено про підозру так званому командиру відділення мотострілецького батальйону НЗФ РФ

З 2016 по 2020 роки він обіймав посаду командира відділення 8-ї мотострілецької роти цього військового підрозділу, яка у той час перебувала в с. Григорівка.

Чоловік брав особисту участь у протистоянні Збройним Силам України, здійснював спостереження та фіксацію ділянок фронту, охороняв бойові позиції і техніку окупантів.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури

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