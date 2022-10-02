На Сумщині на міні підірвався автомобіль «Укртелекому», водій загинув

Ще троє людей перебувають у лікарні.

На Сумщині автомобіль зв’язківців “Укртелекому” підірвався на ворожій міні, водій загинув.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль зв’язківців АТ “Укртелеком”. Віз з’їхав на узбіччя дороги біля телевежі”, – зазначив він.

За словами Живицького, у автомобілі перебувало четверо людей, наразі троє у лікарні, а один із них, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм.

“На місці працюють правоохоронці, обставини події з’ясовуються. Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині”, – додав голова ОВА. // УНІАН