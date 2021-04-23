Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 23 квітня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують вести обстріли позицій українських захисників. Протягом минулої доби, 22 квітня, було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, неподалік селищ ПІВДЕННЕ та ЗАЙЦЕВЕ російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля КРАСНОГОРІВКИ – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту ШУМИ ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів 120-го калібру.

Поблизу населених пунктів ПІСКИ, ЗОЛОТЕ-4, ВОДЯНЕ та ПАВЛОПІЛЬ загарбники обстрілювали позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селищ МАЙОРСЬК ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Командування висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

В районі населених пунктів КРИМСЬКЕ та ШУМИ було зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. БПЛА противника були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 23 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту НОВОСЕЛІВКА противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а поблизу АВДІЇВКИ з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation