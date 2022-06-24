На Донеччині від російських обстрілів загинули ще 5 мирних мешканців, 4 поранені

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів у п’ятницю загинуло 5 мирних мешканців, ще 4 дістали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram«: За 24 червня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Райгородку, 2 у Старому Каравані та 1 у Костянтинівці. Ще 4 людини сьогодні дістали поранення».

Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. // УП