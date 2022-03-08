У результаті ракетного удару по Харкову Росія знищила консульство свого «ворога» – Албанії
У неділю ввечері російські ракети знищили почесне консульство Албанії в українському місті Харкові.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Euractiv.
Консульство оприлюднило повідомлення про напад, підтвердивши, що його персонал у безпеці та обійшлося без жертв.
МЗС Албанії засудило напад.
Раніше Росія додала Албанію до свого «списку ворогів» разом із Чорногорією та Північною Македонією. Москва звинувачує три країни в діях проти Кремля.
У список також входять ЄС, США, а також Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія.
27 лютого Албанія приєдналася до ЄС у введенні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.Tweet