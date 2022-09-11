На Донеччині «кадирівці» потрапили в засідку ЗСУ і були знищені

Російське командування кинуло окупантів на штурм, оскільки ЗС РФ “терміново потрібна хоч якась перемога”.

Бійці російського спецпризначення “Ахмат” і 19-го загону “БАРС” пішли на штурм одного з населених пунктів Донецької області, але їх досить успішно накрили вогнем ЗСУ.

Про це пише журналіст Роман Цимбалюк.

Російське командування кинуло окупантів на штурм, бо ЗС РФ “терміново потрібна хоч якась перемога”.

У зв’язку з цим віддали наказ щодо активізації наступальних дій на окремих ділянках фронту в Донецькій області.

“9 вересня зведені підрозділи полку спеціального призначення “Ахмат” і 19-го загону “БАРС” спробували зайняти один з населених пунктів Донецької області, проте потрапили в засідку ЗС України і зазнали втрат”, – розповів журналіст

Більше десятка ліквідованих, стільки ж поранених. // УНІАН