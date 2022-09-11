На Донеччині «кадирівці» потрапили в засідку ЗСУ і були знищені

Російське командування кинуло окупантів на штурм, оскільки ЗС РФ “терміново потрібна хоч якась перемога”.

Бійці російського спецпризначення “Ахмат” і 19-го загону “БАРС” пішли на штурм одного з населених пунктів Донецької області, але їх досить успішно накрили вогнем ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів / https://t.me/RKadyrov_95

t.me/RKadyrov_95

Про це пише журналіст Роман Цимбалюк.

Російське командування кинуло окупантів на штурм, бо ЗС РФ “терміново потрібна хоч якась перемога”.

У зв’язку з цим віддали наказ щодо активізації наступальних дій на окремих ділянках фронту в Донецькій області.

“9 вересня зведені підрозділи полку спеціального призначення “Ахмат” і 19-го загону “БАРС” спробували зайняти один з населених пунктів Донецької області, проте потрапили в засідку ЗС України і зазнали втрат”, – розповів журналіст

Більше десятка ліквідованих, стільки ж поранених. // УНІАН

 

Like

Tags:

You may also like...