На думку колишнього «вагнерівця» масштаби опору українців виявилися вкрай несподіваними

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Масштаби українського опору виявилися для російських військ цілковито несподіваними. Росіяни очікували мати справу з ополченцями, як у Сирії, а тим часом зіткнулися з поважним, добре підготовленим супротивником, — оцінив колишній найманець із російської т.зв. групи Вагнера Марат Габідуллін в інтерв’ю Reuters.

«Коли я почув такі заяви (про слабкість України – РАР), я сказав їм (вагнерівцям – РАР): «хлопці, це не так, це помилка»», – сказав Габідуллін.

На думку колишнього «вагнерівця», російські війська, які атакували Україну, взяли за орієнтир останній досвід військового втручання в Сирію. «Під час війни в Сирії більшість атак були з повітря, а український конфлікт в основному ведеться на суші. У Сирії було набагато легше, тому що (джихадистська організація) Ісламська держава та інші збройні формування не мали систем протиповітряної оборони або артилерії. Я це бачив, і можу сказати прямо: у Сирії російська армія не брала безпосередньої участі в боях, і не навчилася справжньої війни», — підкреслив Габідуллін.

Колишній «вагнерівець» зізнався, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну його здивувало. «Я б навіть не подумав, що Росія може вести війну з Україною. Як це взагалі можливо? Це поза межами розуміння», — сказав співрозмовник агентства Reuters.

Уродженець Башкирії Габідуллін воював як найманець угруповання Вагнера в Сирії, а також у попередній війні на Донбасі, яка розпочалася у 2014 році. Покинув службу в 2019 році. В інтерв’ю Reuters він розповів, що отримав пропозицію поїхати в Україну в лютому, але відмовився це зробити.

Зараз Габідуллін живе у Франції, де працює над виданням своєї книжки про вагнерівців. Наприкінці березня речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія активізувала свою діяльність на Донбасі, залучивши туди підкріплення, зокрема у вигляді приблизно 1000 найманців з угруповання Вагнера. Також компанія мала набирати найманців у Сирії, Лівії та інших африканських країнах.

Група Вагнера — це приватна військова компанія, пов’язана, за даними ЗМІ, з прокремлівським бізнесменом Євгєнієм Приґожиним. З середини грудня 2021 року вагнерівці підпадали під санкції ЄС за катування, страти та вбивства, в т.ч. в Лівії, Сирії та Донбасі. Про злочини вагнерівців у Сирії повідомляла в Росії «Новая газета» . Діяльність найманців офіційно заборонена в Росії.