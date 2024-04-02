На фронті загинула 26-річна військова з Волині Надія Войцишин

27 березня в районі н.п. Тарасівка Запорізької області загинула українська захисниця Надія Войцишин (Петруновська) 1998 року народження. Жінка вступила до лав ЗСУ у 2020 році.

Про це повідомляють: пресслужба Любомльської територіальної громади/ пресслужба Любомльського ліцею № 2.

Як зазначила волонтерка Катя Мокренко, у 2014 році, Надійку, ще зовсім дівчинкою батьки привезли в Любомль з Попасної Луганської області, де вона народилася.

Жила та закінчувала школу в тітоньки в Любомлі. Вже тут підкорила багатьох своєю українською – розмовляла виключно рідною, соловʼїною. По закінченні школи, вступила на педагогічний факультет в м. Рівне, паралельно навчалася також на військовій кафедрі… Надійку цікавило усе — обряди, традиції, звичаї, поезія, культура, бо Україна була коханням її життя.

У 2020 році дівчина вступила до лав ЗСУ.

У 2022 році одружилася з військовим з Тернополя Юрієм Войцишиним. Нині чоловік Надії також перебуває на фронті, повідомили у виданні “Терен”.

Ти була дуже світлою людиною, яка завжди була готова допомогти і підтримати будь-коли. Мені тебе не вистачає і не вистачатиме постійно. Я не можу повірити ще досі, що тебе більше нема. В нас були такі гарні плани, ми мали ще стільки зробити, ми тільки почали створювати сім’ю. Я тебе дуже сильно кохаю, ти назавжди залишишся в моєму серці, – написав Юрій.

Надія планувала зіграти справжнє весілля, казала: “Закінчиться війна, відгуляємо з усіма традиціями, з друзями, рідними”. Навіть сукню замовила-купила.

Надійка була дуже світлою, щирою, доброю, привітною, завжди з теплою усмішкою на устах. Вона була Сонечком, надією та опорою для своїх рідних, дідуся з бабусею, матусі з татом та братиком, для тітоньки, сестричок. Була хорошим, надійним другом для цивільних друзів, та побратимів, — пише Катя Мокренко.

Тепер Надії Войцишин назавжди 26 років. // Букви