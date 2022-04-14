На Харківщині колону російської техніки підірвали разом із мостом (фото)

Вороги збирались підсилюватись, але не доїхали.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив деталі підриву мосту в Харківській області разом із окупантами та ворожою технікою. Бійці сили спеціальних операцій кілька днів тому виявили бронеавтомобіль «Тигр», КамАЗ та три «Урали», що рухалися на підсилення свого угруповання за Ізюмським напрямком.

Після встановлення маршруту колони оператори ССО здійснили дорозвідку об’єкту, що найбільше підходив для проведення інженерної засідки. Це був міст, повідомили на сторінці Генштабу в Facebook.

«Далі – кропітка фахова робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквіваленту», – йдеться у повідомленні.

Заклавши вибухівку в необхідне місце, оператори чекали на ворога. Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно визначеного задуму, знищивши усю ворожу колону.