На Харківщині окупанти розстріляли трактор, який працював у полі (фото)
В результаті авіанальоту у Валківському районі 26-річний водій сільгосптехніки отримав поранення обох кінцівок ніг.
Подія сталася сьогодні о 10:45 поблизу селища Новий Мерчик.
Ворожий літак випустив ракету по сільськогосподарській техніці, яка обробляла землю. В результаті молодий механізатор отримав тяжкі поранення ніг, він доставлений до шпиталю.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці ретельно фіксують усі обставини скоєння злочину російськими військовими.
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