На Харківщині окупанти розстріляли трактор, який працював у полі (фото)

В результаті авіанальоту у Валківському районі 26-річний водій сільгосптехніки отримав поранення обох кінцівок ніг.

Подія сталася сьогодні о 10:45 поблизу селища Новий Мерчик.

Ворожий літак випустив ракету по сільськогосподарській техніці, яка обробляла землю. В результаті молодий механізатор отримав тяжкі поранення ніг, він доставлений до шпиталю.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці ретельно фіксують усі обставини скоєння злочину російськими військовими.

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Поліція Харківської області