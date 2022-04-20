На Харківщині викрили склад із запчастинами та боєприпасами окупантів на 200 млн. доларів

У Харківській області Служба безпеки України викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на 200 млн доларів, що належав окупантам.

Все це обладнання уже передано на потреби ЗСУ, передає УНН з посиланням на СБУ.

За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки рф, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави.

У ході обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони 60 повнокомплектних танкових двигунів та велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу «повітря-повітря».

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

Наразі встановлено причетних до злочину та вживаються заходи щодо їх затримання.