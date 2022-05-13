На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинуло ще 5 людей, постраждало 17

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Найбільших обстрілів окупантів зазнали Дергачі.

У Харкові ніч була відносно спокійною, вчора вдень був приліт ракети по території Харківського аеропорту, постраждалих немає.

На Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 5 людей, постраждало 17

Фото: Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом доби внаслідок обстрілів Салтівки – 3 постраждалих.

Найбільших обстрілів окупантів зазнали Дергачі, двоє людей загинули, чотири поранені.

Росіяни пошкодили гуманітарний штаб, приміщення РАЦСу, частину поліклініки, будівля швидкої допомоги.

Троє постраждалих зафіксовано у Золочівській громаді, у Балаклії також 2 людини поранені.

У селі Шебелинка Ізюмського району російський снаряд влучив у ангарну будівлю. Горіли покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів. На жаль, загинули 3 людини, ще 5 постраждали.

На Харківському напрямку окупанти спроб наступу не робили. Тривають бої на Ізюмщині.

Нагадаємо, 11 травня унаслідок обстрілу Харківської області загинула людина, обстріляли Дергачі та Малу Данилівку. // LB.ua

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