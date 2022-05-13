На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинуло ще 5 людей, постраждало 17
Найбільших обстрілів окупантів зазнали Дергачі.
У Харкові ніч була відносно спокійною, вчора вдень був приліт ракети по території Харківського аеропорту, постраждалих немає.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Протягом доби внаслідок обстрілів Салтівки – 3 постраждалих.
Найбільших обстрілів окупантів зазнали Дергачі, двоє людей загинули, чотири поранені.
Росіяни пошкодили гуманітарний штаб, приміщення РАЦСу, частину поліклініки, будівля швидкої допомоги.
На Харківському напрямку окупанти спроб наступу не робили. Тривають бої на Ізюмщині.
Нагадаємо, 11 травня унаслідок обстрілу Харківської області загинула людина, обстріляли Дергачі та Малу Данилівку. // LB.ua