На Харківщині за добу росіяни вбили 5 та поранили 11 мирних жителів

За попередню добу, 27 квітня, російські війська 11 разів обстріляли Харків із артилерії. Внаслідок російських обстрілів за добу в області 8 осіб поранені, 1 людина загинула.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram:

«Ворог продовжив гатити з артилерії по Харкову. Сьогодні обстріляли Київський і Немишлянський райони. 2 мирних мешканців загинули, 4 харків’ян поранено.

Також продовжилися обстріли населених пунктів Харківського району. У Хролах — 1 поранений, в Котлярах — 1 поранений, 1 людина загинула. У Покотилівці — 5 поранених і 2 загиблих».

«…окупанти здійснили чергову спробу наступати від Ізюму в напрямках Бражківки, Довгенького та Великої Комишувахи.

Але зазнали великих втрат і змушені були відступити. Наші захисники героїчно тримають оборону. Ворог несе великі втрати». // УП