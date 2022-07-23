Російські окупанти обстріляли Кіровоградщину 13 ракетами, є загиблі та поранені

На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

У Кіровоградський області внаслідок удару російських ракет пошкоджений аеродром та один з об’єктів “Укрзалізниці”, є загиблі й поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Оновлено 10:00. Внаслідок ракетного удару по Кіровоградській області загинув військовий і два працівники відомчої охорони. Ще дев’ять військовослужбовців поранені, повідомив Райкович в ефірі телемарафону UArazom.

На місцях ударів ведуться рятувальні роботи, постраждалим надається медична допомога.

Про обстріл Кіровоградщини голова ОВА повідомив сьогодні о 08:49.

“Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами… Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром “Канатове” та в один з об’єктів “Укрзалізниці”. Є загиблі і поранені”, − йдеться у повідомленні.

Росіяни вдарили по області 13 ракетами (8 ракет “Калібр” морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Наразі без світла залишається частина одного з мікрорайонів Кропивницького. Працюють аварійні бригади “Обленерго”. // LB.ua