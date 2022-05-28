На Харківщині затримали прокремлівського «козака», який здавав окупантам позиції ЗСУ

Контррозвідка спецслужби на Харківщині викрила та затримала громадянина України, який працював на представників спецслужби РФ.

Оперативники встановили, що зловмисник входив до складу проросійської неофіційної козацької організації. Відомо, що члени цієї організації мають активну антиукраїнську позицію та відкрито підтримують російську агресію проти України.

Зрадник за допомогою соціальної мережі «Телеграм» передавав дані щодо переміщень та місць дислокації військових формувань України, а також загальну інформацію щодо вибухів на території Харківського регіону своїм однодумцям із вищевказаної організації та представникам спецслужб рф.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч.1 ст. 111 (Державна зрада). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Заходи з викриття проводили співробітники Управління СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Управління СБ України в Харківській області