На Харківщині госпіталізували чоловіка, який намагався самостійно зняти «розтяжку»

Поліцейські закликають українців не чіпати вибухонебезпечні або підозрілі предмети.

У Харківській області двоє чоловіків постраждали внаслідок вибухів боєприпасів.

Інциденти сталися 27 листопада у селі Кочубеївка Дергачівської міської громади та селі Миколаївка Чугуївського району, повідомляють у відділі комунікації поліції області.

У першому випадку 56-річний чоловік отримав травму ноги, наступивши на власному подвір’ї на предмет, зовні схожий на міну.

Інший постраждалий – 62-річний мешканець Харківської області – розповів, що травму отримав при спробі зняти “розтяжку” в лісопосадці поблизу села.

Зараз слідчі вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень.

“Поліція нагадує, що при виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів у жодному разі не можна до них наближатися, чіпати та розбирати. Одразу телефонуйте за номерами телефонів 101 або 102! Бережіть своє життя та життя оточуючих”, – додали правоохоронці.

Розмінування України

Як повідомляв, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через війну територія України є однією з найбільш забруднених мінами у світі.

У Державній службі з надзвичайних ситуації повідомляли, що наразі заміновано близько 30% всієї території України. Ця площа порівняна з двома територіями Австрії.

7 листопада під час розмінування території Харківщині на міні російських окупантів підірвався сапер.

У Нацполіції повідомили, що на деокупованих територіях Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей вже знайшли та вилучили 33 тисячі вибухових предметів. // УНІАН