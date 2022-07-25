На Харківщині трактор підірвався на міні, водій загинув (фото)

Повідомлення про те, що на полі в Немишлянському районі стався вибух та загорівся трактор, надійшла до відділу поліції № 2 ХРУП № 2 24 липня.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Від отриманих травм 39-річний водій трактора загинув.

Інформація внесена до Єдиного обліку відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2.

Відділ комунікації поліції Харківської області