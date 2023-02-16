Обмін полоненими: з російської неволі повернули ще 101 українця

Більшість – захисники Маріуполя, є оборонці з херсонського та київського напрямків, а ще 63 оборонці Азовсталі, Бучі, Херсона та Лиману і перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк.

16 лютого відбувся черговий обмін полоненими. З російської неволі звільнили 101 українця.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених – 100 військових і один цивільний, перший заступник міського голови міста Енергодар Іван Самойдюк.

“Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких”, – додали в штабі.

Серед звільнених українських захисників є багато поранених. Більшість — захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Також повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману.

“До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони. Цього разу всі звільнені в результаті обміну — рядовий та сержантський склад”, – зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. // LB.ua