На Харківщині унаслідок російських обстрілів є жертви та постраждалі

Ворог атакував 12 населених пунктів області.

Упродовж минулої доби армія РФ здійснила обстріли 12 населених пунктів Харківської області. Відомо про постраждалих і загиблих.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в с. Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув 58-річний чоловік, постраждала 83-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

17 БпЛА типу “Герань-2”;

2 БпЛА типу “Ланцет”;

1 БпЛА типу “Молнія”;

2 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

У Куп’янському районі внаслідок російських обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки, майстерню, 2 трактори, автомобіль (с. Зелений Гай), цивільне підприємство, електромережі (сел. Великий Бурлук), електромережі, будинок культури (сел. Шевченкове).

У Ізюмському районі пошкоджено трактор (с. Оскіл). У Чугуївському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, нежитлову будівлю (м. Чугуїв), приватний будинок, гараж, господарчу споруду (с. Петропавлівка).

У Харківському районі пошкоджено 2 складські приміщення (м. Дергачі).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 183 людини. Залишилися 68 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 8082 людини. // LB.ua