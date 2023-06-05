На Харківщині знайшли понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку

Працівники ДБР виявили на звільненій території Харківської області чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу.

Схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн.

Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку «ЗУ-23».

За оперативною інформацією зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ рф.

Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад ЗСУ. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих.

Державне бюро розслідувань