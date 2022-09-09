На Харківщины ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.

Про це він заявив у зверненні наприкінці 198-го дня війни:

“Наша армія, розвідка та СБУ продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують…

На цей час Збройні сили звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області.

В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей…

Не забуваємо й про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі”.

Зеленський подякував розвідникам, спецслужбовцям, які вкотре проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога. // УП